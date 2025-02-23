Демешин поздравил хабаровский «СКА-Нефтяник» с исторической победой

В новом домашнем матче хоккея с мячом хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал крупнейшую победу в истории встреч с кировской «Родиной». Встреча завершилась со счетом 22:3 — впечатляющий результат отметил губернатор Дмитрий Демешин, поздравивший хоккеистов с разгромом противника.
Ранее рекордным результатом армейцев было поражение «Родины» со счетом 12:0 в 2016 году. В новой встрече команда из Кирова не смогла оказать серьезного сопротивления. Уже к перерыву хабаровчане забили 11 мячей.
Во втором тайме «СКА-Нефтяник» довел преимущество до 18 мячей, что стало новым рекордом клуба. Четыре игрока оформили хет-трики, а 18-летний Тимур Стариков забил свой первый гол в чемпионатах страны.
«“СКА-Нефтяник” подарил нам сегодня настоящий праздник. Спасибо, парни! Гордимся вами и ждём новых побед!» — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Команда завершила домашнюю серию и закрепилась на третьем месте в турнирной таблице. Впереди матчи с «Сибсельмашем» 26 февраля и «Саянами» 1 марта.