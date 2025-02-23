Студентка из Новосибирска два месяца спасала птиц в Анапе

—Алчность и халатность нескольких людей навсегда изменили мою жизнь, картины из Анапы никогда уже не уйдут из головы. Особенно тяжелы последние недели — в стационар поступают птицы в брачном оперении, красивые, толстые, но протравленные мазутом до смерти. Они умирают в муках, а мы пока не придумали, как им помочь, кроме как обезболить и дать уйти в иной мир спокойно, — об этом Ариана написала на своей страничке ВКонтакте.