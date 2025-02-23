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Студентка из Новосибирска два месяца спасала птиц в Анапе

Девушка рассказала, что после двух месяцев работы волонтёром мир для неё уже никогда не будет прежним.

Источник: Соцсети

Студентка магистратуры НГУ и преподаватель биологии Ариана Климова два месяца работала волонтером в Анапе, спасая пострадавших от мазута диких птиц. Однако спасти удается далеко не всех.

—Алчность и халатность нескольких людей навсегда изменили мою жизнь, картины из Анапы никогда уже не уйдут из головы. Особенно тяжелы последние недели — в стационар поступают птицы в брачном оперении, красивые, толстые, но протравленные мазутом до смерти. Они умирают в муках, а мы пока не придумали, как им помочь, кроме как обезболить и дать уйти в иной мир спокойно, — об этом Ариана написала на своей страничке ВКонтакте.

Волонтер добавила, что многие добровольцы не выдерживают эмоциональной нагрузки и обессиливают после гибели очередного питомца.

Екатерина СОСНИНА.

экология