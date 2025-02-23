«Теплее всего будет на западе». Синоптики сказали о заметном потеплении в Беларуси в последнюю неделю февраля

Тем временем предварительно в Белгидромете сказали, что 25 февраля в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью и в утренние часы опуститься слабый туман, местами на дорогах — гололед. Ветер будет южной четверти умеренный. В ночные часы температуры установятся от −3 градусов по западу до −13 мороза по востоку, местами при прояснениях будет сильный мороз до −17 ниже ноля. Днем в среднем по стране будет около −2 — +4 градусов, однако в западных районах на данный момент обещают и до +7 тепла.