Какие сериалы выходят в марте 2025 года

Триллер писателя и сценариста Энтони Горвица — автора цикла про шпиона-подростка Алекса Райдера, а также книг про Джеймса Бонда и Шерлока Холмса, написанных по просьбе потомков Артура Конана Дойла и Яна Флеминга. По сюжету девять незнакомцев в результате авиакатастрофы оказываются в мексиканских джунглях и начинают умирать один за другим. Выжившим необходимо выяснить, кто их убивает.