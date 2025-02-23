«Ее уход — большая потеря». Умерла директор Академии фигурного катания Петербурга

«Печальная новость… Вчера, 22 февраля, не стало нашей коллеги — директора Спортивной школы олимпийского резерва “Академия фигурного катания на коньках”, вице-президента Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Татьяны Анатольевны Меньшиковой. Для всех нас ее уход — большая потеря», — отмечают в сообщении.
Татьяна Меньшикова возглавляла школу олимпийского резерва по фигурному катанию с 1993 года, была одним из основателей Федерации фигурного катания Петербурга и занимала пост ее постоянного вице-президента с 2001 года. Отмечается, что многие известные фигуристы, такие как Евгений Плющенко, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Максим Траньков, Дмитрий Алиев и другие, добились успеха благодаря поддержке и руководству Татьяны Меньшиковой.
«Татьяна Меньшикова была предана душой фигурному катанию, посвятила ему большую часть своей жизни без остатка… Тренеры и спортсмены, которым посчастливилось работать и тренироваться в “Академии фигурного катания на коньках” под руководством Меньшиковой чувствовали ее заботу и защиту», — добавляют в комитете.
Как передает РИА Новости, Меньшикова скончалась после тяжелой болезни.
Информацию о дате и месте церемонии прощания с Татьяной Меньшиковой сообщат позже.