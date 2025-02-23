«Ее уход — большая потеря». Умерла директор Академии фигурного катания Петербурга

Татьяна Меньшикова возглавляла школу олимпийского резерва по фигурному катанию с 1993 года, была одним из основателей Федерации фигурного катания Петербурга и занимала пост ее постоянного вице-президента с 2001 года. Отмечается, что многие известные фигуристы, такие как Евгений Плющенко, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Максим Траньков, Дмитрий Алиев и другие, добились успеха благодаря поддержке и руководству Татьяны Меньшиковой.