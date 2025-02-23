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Боец из Усть-Кута погиб в зоне СВО

Никиты Салюк не стало 3 февраля при выполнении поставленных задач.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Усть-Кутский район. Защитник Отечества Никита Салюк погиб при исполнении поставленных задач в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— 24 февраля состоится прощание с воином, погибшим в зоне проведения специальной военной операции 3 февраля 2025 года, — поделились в администрации.

Военнослужащего храбро стоявшего на защите Родины проводят в последний путь в ритуальном зале на улице Высоцкого 22 с 15:00 до 15:30. Герою было всего 33 года.

Ранее КП-Иркутск писала, что защитник Отечества из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО.