Боец из Усть-Кута погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Усть-Кутский район. Защитник Отечества Никита Салюк погиб при исполнении поставленных задач в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
— 24 февраля состоится прощание с воином, погибшим в зоне проведения специальной военной операции 3 февраля 2025 года, — поделились в администрации.
Военнослужащего храбро стоявшего на защите Родины проводят в последний путь в ритуальном зале на улице Высоцкого 22 с 15:00 до 15:30. Герою было всего 33 года.
Ранее КП-Иркутск писала, что защитник Отечества из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО.