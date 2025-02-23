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Расписание поездов из Ростова-на-Дону изменят в период со 2 по 16 марта

В Ростовской области изменят расписание электричек и отменят два пригородных поезда.

Источник: Комсомольская правда

Со 2 по 16 марта 2025 года в Ростовской области отменят две пригородные электрички, также планируют изменить расписание еще четырех. Об этом говорится на сайте Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

4, 5, 6 марта 2025 года не будут курсировать поезда № 6157 Ростов — Лихая (с отправлением в 8:39) и № 6156 Лихая — Ростов (с отправлением в 14:30).

Расписание обновят:

4 марта для поездов № 6169 Ростов — Усть-Донецкая (c отправлением по графику в 13:15), № 6161 Ростов — Лихая (с отправлением по графику в 16:32), № 6155 Ростов — Лихая (с отправлением по графику в 6:11);

2, 3, а также с 7 по 16 марта для поездов № 6155 Ростов — Лихая (с отправлением по графику в 6:11), № 6515 Ростов — Лихая (с отправлением по графику в 15:03).

Более подробную информацию можно узнать на сайте СКЖД или в кассах вокзалов.