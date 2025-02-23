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Руководство Минска и силовики возложили цветы к стеле «Минск — город-герой»

В знак неугасаемой памяти о подвиге защитников Родины в годы Великой Отечественной войны к памятнику в центре белорусской столицы возложили красные розы.

Источник: Sputnik.by

Торжественная церемонии возложения цветов к стеле «Минск-город герой» прошла в Минске 23 февраля, передает корреспондент Sputnik.

В ней приняли участие председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, военный комиссар Минска Алексей Колыванов, руководитель ГУВД столицы Михаил Гриб, руководство прокуратуры Минска, Следственного комитета.

Участники мероприятия почтили память погибших в годы войны воинов, к подножию монумента возложили красные розы. В церемонии возложения приняла участие Рота почетного караула.

Как заявил журналистам военный комиссар Минска Алексей Колыванов, День защитников Отечества, который отмечается в стране 23 февраля, стал действительно всенародным праздников.

«Мы говорим о преемственности поколений. Наши деды и прадеды ковали победу в годы Великой Отечественной войны. Воины-интернационалисты выполняли свой долг в Афганистане. По сути, проводили первую контртеррористическую операцию там», — сказал военный комиссар Минска.

По его словам, сегодня военнослужащие Вооруженных сил, других силовых и правоохранительных ведомств продолжают с честью и достоинствам выполнять задачи по защите страны и укреплению национальной безопасности.