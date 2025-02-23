Власти Уфы пообещали не оставлять горожан без маршрута № 218

— С шести утра люди ездят на работу, дети — в школу, пенсионеры в — больницу, мы и так часами ждали маршрутку, которые ходили один раз в час — полтора, — сетуют горожане. — У нас очень много медиков, железнодорожников, которым нужно на работу.