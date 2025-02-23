Власти Уфы пообещали не оставлять горожан без маршрута № 218

По данным управления транспорта и связи администрации столицы Башкирии, обслуживание этого маршрута продолжит другой перевозчик. Действующий — компания «Альянс СКД» — 16 декабря прошлого года подал заявление о прекращении действия свидетельства и карт маршрута. Он объяснил свое решение отсутствием водителей. Компания продолжит работу до середины марта.
В интервью телеканалу UTV замруководителя компании-перевозчика Дмитрий Шуршин рассказал, что «они не могут гарантировать стабильное движение маршрута из-за того, что осталось всего пять автобусов на линии». Кроме того, на каждом автобусе работает только по одному водителю.
В открытом конкурсе на право обслуживания муниципального маршрута претендуют сразу несколько перевозчиков, — отметили в мэрии. — Процедура рассмотрения поступивших заявок на их соответствие требованиям законодательства и конкурсной документации запланирована на 18 марта этого года.
Ранее уфимцы жаловались, что этот автобус — единственный транспорт, который ходит с микрорайона Баланово-Александровка-Айская-18-я больница.
— С шести утра люди ездят на работу, дети — в школу, пенсионеры в — больницу, мы и так часами ждали маршрутку, которые ходили один раз в час — полтора, — сетуют горожане. — У нас очень много медиков, железнодорожников, которым нужно на работу.
Горожане попросили запустить по этому маршруту государственный транспорт или маршрутные автобусы.