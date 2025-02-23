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В Калининграде 23 Февраля отметили возложением цветов к памятнику 1 200 воинам-гвардейцам

В митинге приняли участие первые лица города и области.

В Калининграде 23 Февраля отметили возложением цветов к памятнику 1 200 воинам-гвардейцам. В митинге приняли участие первые лица города и региона, ветераны, общественники, кадеты и воспитанники отрядов правоохранительной направленности, представители силовых структур и жители областного центра.

Цветы у мемориала возложили губернатор Алексей Беспрозванных, глава администрации Калининграда Елена Дятлова, глава регионального УМВД Александр Сокрутенко, руководители силовых структур и органов государственной власти, военнослужащие и ветераны. Присутствующие почтили минутой молчания память героев, отдавших свои жизни на фронтах Великой Отечественной войны, в локальных войнах и погибших в ходе СВО.

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