В Калининграде 23 Февраля отметили возложением цветов к памятнику 1 200 воинам-гвардейцам

Цветы у мемориала возложили губернатор Алексей Беспрозванных, глава администрации Калининграда Елена Дятлова, глава регионального УМВД Александр Сокрутенко, руководители силовых структур и органов государственной власти, военнослужащие и ветераны. Присутствующие почтили минутой молчания память героев, отдавших свои жизни на фронтах Великой Отечественной войны, в локальных войнах и погибших в ходе СВО.