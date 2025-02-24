Алина Загитова призналась, что завершила профессиональную карьеру

«После завершения карьеры, по-моему, в 2019 году, все так резко произошло, я не понимала, что мне дальше делать, какую дальше профессию выбирать, и мне поступило предложение участвовать в “Ледниковом периоде” в роли ведущей. Это хороший опыт, но не могу сказать, что это удачная моя работа, а точнее, это максимально неудачная», — сказала Загитова в интервью «Советскому спорту».