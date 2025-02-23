342,4 млн рублей потребовали от водоканала в Ростове-на-Дону

Иск в донской арбитраж поступил в 2025 году, 17 февраля, через два дня после этого его приняли к рассмотрению. Суд потребовал от истца предоставить доказательства своей позиции, а от ответчика — письменный отзыв на заявление и контррасчет, в случае несогласия с указанной суммой.