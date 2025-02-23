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342,4 млн рублей потребовали от водоканала в Ростове-на-Дону

Иск на несколько сотен миллионов рублей получил водоканал в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск в отношении водоканала донской столицы на 342,4 млн рублей. Информация об этом опубликована в электронной картотеке дел.

Судя по открытым данным, истцом в этом финансовом споре выступает Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Ведомство требует плату за 2017, 2018, 2019 и 2021 годы.

Иск в донской арбитраж поступил в 2025 году, 17 февраля, через два дня после этого его приняли к рассмотрению. Суд потребовал от истца предоставить доказательства своей позиции, а от ответчика — письменный отзыв на заявление и контррасчет, в случае несогласия с указанной суммой.

Следующее заседание назначили на 18 марта 2025 года.