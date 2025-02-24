В Тетюшах планируется построить горнолыжную базу у «Тюбетей Тауэр». Об этом во время муниципального часа сообщил глава района Рамис Сафиуллов.
По словам Сафиуллиова, при наличии инвесторов может появиться горнолыжный курорт. Для этого определили участок площадью 24 гектара.
Как отметил спикер, это будет одна из лучших горнолыжных баз. Благодаря федеральному проекту «Развитие туристической инфраструктуры» продолжаются работы по созданию панорамного комплекса «Тюбетей Тауэр». В настоящее время благоустроена территория с зонами для спорта и отдыха, пляжная зона, построен визит-центр.
Напомним, Гидрометцентр Татарстана рассказал о погоде на День защитника Отечества 2025. Стало известно, что существенных осадков на 23 февраля ждать не стоит.