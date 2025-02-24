В Тетюшах планируется построить горнолыжную базу у «Тюбетей Тауэр»

Как отметил спикер, это будет одна из лучших горнолыжных баз. Благодаря федеральному проекту «Развитие туристической инфраструктуры» продолжаются работы по созданию панорамного комплекса «Тюбетей Тауэр». В настоящее время благоустроена территория с зонами для спорта и отдыха, пляжная зона, построен визит-центр.