Лыжный марафон в Нижнем собрал более 650 спортсменов

Об этом в своем телеграмм-канале написал министр спорта региона Дмитрий Кабайло.
Напомним, что марафон стал уже 5-м по счету. Участники соревновались на дистанциях 50, 30 и 7,5 километра. Среди них были как профессиональные спортсмены, так и любители.
Посоревноваться приехали лыжники из Московской, Владимирской, Кировской, Рязанской и других областей.
Сам Дмитрий Кабайло также принял участие в марафоне, назвав трассу «отличной».
Ранее мы писали о том, что Дату проведения всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2025» в Нижнем Новгороде перенесли на 1 марта.