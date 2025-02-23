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Лыжный марафон в Нижнем собрал более 650 спортсменов

Лыжный марафон, который в эти выходные проходит на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде, собрал более 650 участников из 40 регионов России.

Об этом в своем телеграмм-канале написал министр спорта региона Дмитрий Кабайло.

Напомним, что марафон стал уже 5-м по счету. Участники соревновались на дистанциях 50, 30 и 7,5 километра. Среди них были как профессиональные спортсмены, так и любители.

Посоревноваться приехали лыжники из Московской, Владимирской, Кировской, Рязанской и других областей.

Сам Дмитрий Кабайло также принял участие в марафоне, назвав трассу «отличной».

Ранее мы писали о том, что Дату проведения всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2025» в Нижнем Новгороде перенесли на 1 марта.