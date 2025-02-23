Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новочеркасске полицейские нашли троих детей, которых искал дедушка

Двух пропавших мальчиков и девочку нашли в Новочеркасске.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске сотрудники полиции нашли троих детей — двух мальчиков в возрасте 5 и 6 лет и 7-летнюю девочку, которых искал дедушка. Об этом 23 февраля рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

— Местонахождение пропавших детей установлено, в их отношении не совершались какие-либо противоправные действия. Сейчас проводится проверка, — сообщили в полиции.

Также в ведомстве добавили, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних уже провели беседы с детьми и их законными представителями.

В полиции не уточнили, где именно были юные новочеркасцы и как их нашли. Однако, по неподтвержденным данным, ребята могли находиться у их матери, ранее лишенной родительских прав.