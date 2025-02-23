Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 120 автобусов планируется закупить для Южного Урала в этом году

Об этом жителям Челябинской области рассказали в официальном канале транспорта челябинской агломерации. В нём отметили, что соответствующее извещение о потребности в 117 единиц уже направлено в министерство транспорта РФ.

Сбор заявок от регионов начнётся весной, сейчас в федеральном ведомстве разрабатывают методики отбора претендентов, а также условия по включению субъектов в план поставок.

Отметим, что на сегодняшний день в столице Южного Урала самый молодой трамвайный парк среди городов страны, в котором насчитывается 201 вагон нового типа.

Кроме того, власти города и региона продолжают активную работу по модернизации системы общественного транспорта. Только в начале этого года в столицу Южного Урала прибыло 6 новых автобусов экстра большого класса и 20 трамваев.

экономика