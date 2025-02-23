Почти 120 автобусов планируется закупить для Южного Урала в этом году

Сбор заявок от регионов начнётся весной, сейчас в федеральном ведомстве разрабатывают методики отбора претендентов, а также условия по включению субъектов в план поставок.
Отметим, что на сегодняшний день в столице Южного Урала самый молодой трамвайный парк среди городов страны, в котором насчитывается 201 вагон нового типа.
Кроме того, власти города и региона продолжают активную работу по модернизации системы общественного транспорта. Только в начале этого года в столицу Южного Урала прибыло 6 новых автобусов экстра большого класса и 20 трамваев.