В Сербии почтили память русских воинов

«Русский некрополь» в Белграде был открыт после реконструкции 1 августа 2014 года к столетию начала Первой мировой войны. Мемориал находится в сербской столице на территории Нового кладбища, где находится несколько участков захоронений русских эмигрантов и памятник «Русской славы», посвященный погибшим в Первой мировой войне. Это одно из самых больших захоронений за рубежом. Здесь погребены около 3,5 тысячи русских, в том числе порядка 1 360 генералов, офицеров и солдат — участников Первой мировой войны.