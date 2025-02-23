«Женятся в первый раз в 27,6 лет, разводятся — после 40,3 года». В Белстате сказали о среднем возрасте и количестве мужчин в Минске

Мужчин трудоспособного возраста (от 16 до 63 лет) в столице 68,1%. Еще 18% минчан моложе 16-летнего возраста, а старше 62 лет — 13,9%. По статистике средний возраст жителя Минска — 37,9 года в 2024-м. Он увеличился на 4,5 года с 2000-го.