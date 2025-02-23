«Женятся в первый раз в 27,6 лет, разводятся — после 40,3 года». В Белстате сказали о среднем возрасте и количестве мужчин в Минске

В Белстате сказали о семейном статусе и количестве мужчин в Минске.
Так, по данным главного статистического управления Минска, от всего населения белорусской столицы 45% — это мужчины или 904,3 тысячи минчан в 2024-м. Таким образом на тысячу мужчин в Минске приходилось 1204 женщины в среднем.
Мужчин трудоспособного возраста (от 16 до 63 лет) в столице 68,1%. Еще 18% минчан моложе 16-летнего возраста, а старше 62 лет — 13,9%. По статистике средний возраст жителя Минска — 37,9 года в 2024-м. Он увеличился на 4,5 года с 2000-го.
Также по статистике примерно 60% минчан состоят в браке либо в незарегистрированных отношениях. Еще почти 23% никогда не были женаты, а 7,8% разведены, еще 3,7% стали вдовцами. Другие не указали свое семейное положение.
В брак минчане вступают в среднем до 29,2 года впервые, а второй раз — примерно в 42,6 года.
Высшее образование есть у 46,1% занятых в экономике минчан. Профтехобразование — у 25,2%, среднее специальное — 16,8%, среднее (в том числе базовое и начальное) было получено 11,9%.
В профессиональном плане наибольшая доля занятых минчан встречается в строительстве (81,2%), транспортных организациях, почтовых и курьерской деятельности, складировании (60,8%), промышленности (57,9%).