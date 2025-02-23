Необычная белая голубика будет выращиваться в Беларуси

Новую ягоду-альбинос будут выращивать лесоводы Кобринского опытного лесхоза. Отмечается, что у многих специалистов лесхоза есть и личный опыт выращивания обычной голубики в домашних садах. Помогать лесоводам в выращивании уникальной культуры будут белорусские ученые.