Необычная белая голубика будет выращиваться в Беларуси

На территории Брестчины впервые начнут выращивать белую голубику, сообщил телеграм-канал «#1регион» Брестского облисполкома.
Новую ягоду-альбинос будут выращивать лесоводы Кобринского опытного лесхоза. Отмечается, что у многих специалистов лесхоза есть и личный опыт выращивания обычной голубики в домашних садах. Помогать лесоводам в выращивании уникальной культуры будут белорусские ученые.
— Думаю, с поддержкой специалистов Института леса НАН Беларуси у нас все получится, — прокомментировал директор Кобринского опытного лесхоза Николай Полуянов.
На данный момент определяется место размещения маточника для высадки более двух сотен саженцев белой голубики.