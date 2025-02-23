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Необычная белая голубика будет выращиваться в Беларуси

В Брестской области впервые начнут выращивать белую голубику.

Источник: Комсомольская правда

На территории Брестчины впервые начнут выращивать белую голубику, сообщил телеграм-канал «#1регион» Брестского облисполкома.

Новую ягоду-альбинос будут выращивать лесоводы Кобринского опытного лесхоза. Отмечается, что у многих специалистов лесхоза есть и личный опыт выращивания обычной голубики в домашних садах. Помогать лесоводам в выращивании уникальной культуры будут белорусские ученые.

— Думаю, с поддержкой специалистов Института леса НАН Беларуси у нас все получится, — прокомментировал директор Кобринского опытного лесхоза Николай Полуянов.

На данный момент определяется место размещения маточника для высадки более двух сотен саженцев белой голубики.

экономика
сельское хозяйство