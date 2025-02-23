В Польше почтили память советских воинов

В воскресенье на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры по традиции прибыли представители российской дипмиссии во главе с послом Сергеем Андреевым, а также представители посольства Белоруссии и местных патриотических организаций. Они возложили венки и цветы к центральной части мемориального комплекса, которую составляют скульптурные группы, изображающие солдат Красной Армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью: «Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы».
На этот раз церемония возложения прошла без эксцессов, хотя во время аналогичного мероприятия в День освобождения Варшавы 17 января группа проукраинских провокаторов пыталась помешать церемонии возложения венков.
Посол России отметил, что в церемонии возложения принимают участие представители посольства Белоруссии. «Это наш праздник. Сегодня вместе с нами временный поверенный в делах Белоруссии, потому что и в Белоруссии этот праздник остался как был в советские времена», — сказал он.
«В этот день мы вспоминаем героев нашего отечества, которые сражались, отдавали свои жизни за Россию, за Советский Союз. Тем более это важно сейчас — этот год в России объявлен Годом защитника Отечества, наши герои сражаются на полях специальной военной операции и их заслуга в том, что она уверенно движется к нашей победе», — добавил глава российской дипмиссии.
По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры было создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тысячи солдат Первого белорусского фронта Красной Армии. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии.