В Польше почтили память советских воинов

«В этот день мы вспоминаем героев нашего отечества, которые сражались, отдавали свои жизни за Россию, за Советский Союз. Тем более это важно сейчас — этот год в России объявлен Годом защитника Отечества, наши герои сражаются на полях специальной военной операции и их заслуга в том, что она уверенно движется к нашей победе», — добавил глава российской дипмиссии.