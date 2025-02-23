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Похолодание до −10 обещают в Иркутске 24 февраля

Утром и днем будут порывы до 13 м/с.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске похолодает до −10 градусов 24 февраля. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, ночью температуры опустятся до −13…-15 градусов, а днем будет относительно теплее всего −10 градусов.

— Переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный 5−10 м/с, — поделились в метеобюро.

В Иркутской области ожидается небольшой снег. Также синоптики прогнозируют западный, северо-западный ветер со скоростью 15−20 м/с. Метели. Ночью при прояснении будут заморозки до −30 градусов. Днем столбик термометра покажет −8…-13 градусов.