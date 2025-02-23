«Температуры выше нормы и небольшой дефицит осадков». Синоптики дали первый прогноз на весну 2025 в Беларуси

Так, по данным ведущих моделей Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) и прогноза метеорологической службы Великобритани (UKMO), которые хотя и видят немного отличающиеся весенние процессы на текущий год в Европе, но весну в Беларуси предвещают теплее обычного. Обе прогнозные модели демонстрируют среднюю температуру выше нормы и количество осадков в пределах средних показателей.