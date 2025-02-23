«Температуры выше нормы и небольшой дефицит осадков». Синоптики дали первый прогноз на весну 2025 в Беларуси

Синоптики дали первый предварительный прогноз о том, какой будет весна 2025 года в Беларуси, передает тематический телеграм-канал «Надвор`е».
Так, по данным ведущих моделей Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) и прогноза метеорологической службы Великобритани (UKMO), которые хотя и видят немного отличающиеся весенние процессы на текущий год в Европе, но весну в Беларуси предвещают теплее обычного. Обе прогнозные модели демонстрируют среднюю температуру выше нормы и количество осадков в пределах средних показателей.
— Небольшой дефицит осадков ожидается на западной половине Беларуси, — отмечают синоптики.
Подобную весну в Европе определяет аномалия высокого давления над континентом. Метеорологи связывают это с развитием океанического и атмосферного явления Ла-Нинья в тропической области Тихого океана.
В итоге феномен Ла-Нинья должен стать крупномасштабным погодным драйвером на Земле в этом сезоне, так как за последние два месяца он становился лишь сильнее.
— Но пока имеются только основные признаки того, насколько велика его роль будет весной 2025-го на европейском континенте, резюмируют синоптики.
Тем временем синоптики сказали о заметном потеплении в Беларуси в последнюю неделю февраля: «Теплее всего будет на западе».
Еще ледяные блины возникли в Беларуси на Западной Березине в канун Масленицы.
Также необычная белая голубика будет выращиваться в Беларуси.