Охрана пыталась выгнать красноярского блогера из торгового центра

Как говорил блогер, идея эксперимента заключалась в том, узнают ли красноярцы запах кофе, лаванды, гвоздики, лимона, чеснока, черного перца и звездочки. Блогер подходил к посетителям торгового центра и предлагал им понюхать. Кто отгадывал запахи, тем вручали аскорбинки.