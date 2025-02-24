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Охрана пыталась выгнать красноярского блогера из торгового центра

Блогер Анатолий Качаев снимал социальный эксперимент в торговом центре «Квант» и привлек внимание охраны.

Источник: Freepik

Красноярского блогера, снимавшего видео в ТЦ «Квант», охрана пыталась выгнать на улицу. Об этом сообщают Sibnovosti.ru.

Как пишет издание, красноярский блогер Анатолий Качаев с оператором снимал выпуск так называемого социального эксперимента. В качестве площадки он выбрал ТЦ «Квант», так как на улице было холодно.

Как говорил блогер, идея эксперимента заключалась в том, узнают ли красноярцы запах кофе, лаванды, гвоздики, лимона, чеснока, черного перца и звездочки. Блогер подходил к посетителям торгового центра и предлагал им понюхать. Кто отгадывал запахи, тем вручали аскорбинки.

В какой-то момент к ним подошла охрана и потребовала прекратить съемку. После к ним подошла администрация торгового центра, которая в итоге дала разрешение на съемку.

Анатолий уверен, что ТЦ — это общественное место, в котором снимать может каждый. Подобных казусов с ним раньше, по его словам, не случалось.

Юристы с ним согласны. Статья 29 Конституции РФ позволяет вести съемку в общественном месте, к которому торговый центр относится.

Ранее сообщалось о том, что жители Норильска пытаются вернуть деньги за отмененное шоу блогера Влада Кобякова.

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