Охрана пыталась выгнать красноярского блогера из торгового центра

Красноярского блогера, снимавшего видео в ТЦ «Квант», охрана пыталась выгнать на улицу. Об этом сообщают Sibnovosti.ru.
Как пишет издание, красноярский блогер Анатолий Качаев с оператором снимал выпуск так называемого социального эксперимента. В качестве площадки он выбрал ТЦ «Квант», так как на улице было холодно.
Как говорил блогер, идея эксперимента заключалась в том, узнают ли красноярцы запах кофе, лаванды, гвоздики, лимона, чеснока, черного перца и звездочки. Блогер подходил к посетителям торгового центра и предлагал им понюхать. Кто отгадывал запахи, тем вручали аскорбинки.
В какой-то момент к ним подошла охрана и потребовала прекратить съемку. После к ним подошла администрация торгового центра, которая в итоге дала разрешение на съемку.
Анатолий уверен, что ТЦ — это общественное место, в котором снимать может каждый. Подобных казусов с ним раньше, по его словам, не случалось.
Юристы с ним согласны. Статья 29 Конституции РФ позволяет вести съемку в общественном месте, к которому торговый центр относится.
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