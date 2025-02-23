Суд арестовал главаря банды, издевавшейся над девушками в Каменске-Уральском

Суд на Урале арестовал главаря банды, члены которой похитили и избили девушек на автомойке в Каменске-Уральском. Ближайшие 1,5 месяца 21-летний Давид Анашкин проведет под стражей — Синарский районный суд отправил его в СИЗО до 4 апреля. Какие обвинения предъявили уральцу, что говорят родственники пострадавших и кого еще могут арестовать — в материале «Газеты.Ru».