В Уфе опровергли закрытие 218 автобусного маршрута

В уфимском муниципалитете опровергли информацию о закрытии автобусного маршрута № 218. Соответствующее сообщение появилась в социальных сетях мэрии.
— Маршрут 218 не закрывается: обслуживание данного маршрута продолжит другой перевозчик, отмечается в сообщении.
Уточняется, что на право обслуживания претендуют сразу несколько перевозчиков. Рассмотрение заявок запланировано на 18 марта.
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