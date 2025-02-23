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В Уфе опровергли закрытие 218 автобусного маршрута

Администрация Уфы сообщила о смене перевозчика на маршруте № 218.

Источник: Комсомольская правда

В уфимском муниципалитете опровергли информацию о закрытии автобусного маршрута № 218. Соответствующее сообщение появилась в социальных сетях мэрии.

— Маршрут 218 не закрывается: обслуживание данного маршрута продолжит другой перевозчик, отмечается в сообщении.

Уточняется, что на право обслуживания претендуют сразу несколько перевозчиков. Рассмотрение заявок запланировано на 18 марта.

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