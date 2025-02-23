Девушки на улицах городов Молдовы поздравили мужчин с Днем защитника Отечества: Официального праздника нет, но традиция осталась

В Кишинёве, Бельцах, Чадыр-Лунге, Комрате, Вулканештах активисты молодежного крыла Блока «Победа» поздравили мужчин с 23 февраля — цветы, шоколад и добрые слова.
Мужчинам тоже важно знать — их ценят, уважают и готовы оказывать знаки внимания.
И хотя официального праздника защитника Отечества в Молдове нет, традиция осталась!
Во многих городах и селах страны сегодня возлагали цветы к памятникам погибших в Великой Отечественной войне, Афганистане, проводились концерты, турниры и другие мероприятия.
В Кишиневе активисты Блока «Победа» и рядовые горожане возложили цветы к памятникам на Мемориале Воинской славы.