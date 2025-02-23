Ремонт Дома культуры в Оёке завершат в 2025 году

В Иркутском районе полным ходом идет ремонт Оёкского Дома культуры, который стартовал в августе 2023 года. На выполнение работ направили свыше 246 миллионов рублей. Завершение капремонта запланировано на июль 2025 года. На сегодняшний день готовность объекта составляет 60%.
— Оёкский Дом культуры является одним из крупнейших культурных объектов в Иркутском районе. Учреждение включает в себя библиотеку, музей, кинотеатр и спортивный комплекс. Проведение капитального ремонта позволит обновить интерьер, улучшить функциональность помещений и создать комфортные условия для посетителей, — сказано в сообщении.
Уже выполнены ключевые этапы ремонта: обновлена кровля, проведены демонтажные работы, включая разбор облицовки, полов, перегородок и дверных блоков, а также завершены земляные работы в подвале. Сейчас специалисты активно занимаются монтажом инженерных систем: установкой трубопроводов отопления, радиаторов, прокладкой электросетей, водоснабжения и канализации. Параллельно ведутся работы по установке дверных блоков, укладке керамогранита в коридорах и монтажу звукоизоляции в зрительном зале.