Ремонт Дома культуры в Оёке завершат в 2025 году

Уже выполнены ключевые этапы ремонта: обновлена кровля, проведены демонтажные работы, включая разбор облицовки, полов, перегородок и дверных блоков, а также завершены земляные работы в подвале. Сейчас специалисты активно занимаются монтажом инженерных систем: установкой трубопроводов отопления, радиаторов, прокладкой электросетей, водоснабжения и канализации. Параллельно ведутся работы по установке дверных блоков, укладке керамогранита в коридорах и монтажу звукоизоляции в зрительном зале.