Сколько детей и внуков у Дональда Трампа

В 2005 году Иванка Трамп познакомилась с будущим мужем — девелопером Джаредом Кушнером. После трех лет отношений пара рассталась — родители Кушнера были категорически против их отношений. Однако Иванка Трамп и Джаред Кушнер смогли сойтись вновь: в 2009 году они поженились после того, как воспитанная в пресвитерианской традиции невеста приняла иудаизм, пройдя довольно сложную и обязывающую процедуру (гиюр). Сейчас Иванка Трамп — верующая иудейка, в чем можно убедиться по ее соцсетям, в которых она нередко выкладывает посты о еврейских религиозных праздниках.