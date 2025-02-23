«Ничего не видно»: очевидцы сообщили о суровой обстановке под Сибаем

На трассе между Сибаем и Баймаком наблюдается нулевая видимость. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.
По словам очевидцев, видимость составляет не более трех-пяти метров. По дороге также встречается множество аварий. Одна из них произошла «лоб в лоб».
— Буранит, на въезде Баймак произошла авария «лоб в лоб». Местами на трассе метров десять ничего не видно. Всю дорогу ехал максимум 60км/час, все едут на аварийках, — рассказал один из водителей.
— Дорога- ужас, утром выезжали, вернулись обратно, — пишут пользователи социальных сетей.
В настоящий момент из-за погодных условий продлили ограничение на трассе Магнитогорск — Ира от Сибая до Баймака — движение остановлено для всех. В МЧС Башкирии также опубликовали штормовое предупреждение о метели, сильном ветре и снежных заносах. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.