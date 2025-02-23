«Ничего не видно»: очевидцы сообщили о суровой обстановке под Сибаем

В настоящий момент из-за погодных условий продлили ограничение на трассе Магнитогорск — Ира от Сибая до Баймака — движение остановлено для всех. В МЧС Башкирии также опубликовали штормовое предупреждение о метели, сильном ветре и снежных заносах. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.