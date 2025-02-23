В Дании возложили венки к памятникам советских воинов

«По случаю Дня защитника Отечества 23 февраля посол В. В. Барбин, военный атташе В. А. Греков, сотрудники посольства России в Дании и члены их семей возложили венок и цветы на кладбище “Биспебьерг” в Копенгагене к памятнику “Русский монумент”, символизирующему братскую могилу советских воинов, умерших на территории Дании, а также к могиле ветерана Великой Отечественной войны С. Д. Штипельмана», — говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
Как отмечено в публикации, Семен Давидович Штипельман воевал в составе 72-го легкого артиллерийского полка 11-ой стрелковой дивизии и в составе 92-ого артиллерийского полка 10 гвардейского стрелкового корпуса. Был участником обороны Ленинграда, Кавказа, освобождал Прибалтику, Молдавию, Венгрию, Австрию, Чехословакию.