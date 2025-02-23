Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусским биатлонистам, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, белорусский лидер 23 февраля поздравил национальную команду Беларуси по биатлону с «прекрасным выступлением на Кубке сильнейших спортсменов по биатлону». Кроме того, он оценил мастерство белорусских биатлонистов.
— На раубичских трассах белорусские спортсмены подтвердили свое высокое мастерство и волю к победе, — прокомментировал глава государства.
Обратившись к биатлонистам, Лукашенко обратил внимание на то, что успехи спортсменов укрепляют славные традиции белорусского биатлона, вдохновляя молодежь на занятия спортом.
Ранее также Александр Лукашенко сказал об ответе белорусской армией на любые вызовы.