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Лукашенко обратился к белорусским биатлонистам

Лукашенко сказал, что белорусские биатлонисты подтвердили свое высокое мастерство.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусским биатлонистам, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, белорусский лидер 23 февраля поздравил национальную команду Беларуси по биатлону с «прекрасным выступлением на Кубке сильнейших спортсменов по биатлону». Кроме того, он оценил мастерство белорусских биатлонистов.

— На раубичских трассах белорусские спортсмены подтвердили свое высокое мастерство и волю к победе, — прокомментировал глава государства.

Обратившись к биатлонистам, Лукашенко обратил внимание на то, что успехи спортсменов укрепляют славные традиции белорусского биатлона, вдохновляя молодежь на занятия спортом.

Ранее также Александр Лукашенко сказал об ответе белорусской армией на любые вызовы.