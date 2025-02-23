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Лукашенко поздравил белорусов с прекрасным выступлением в Раубичах

МИНСК, 23 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал прекрасным выступление биатлонистов страны на Кубке сильнейших, который прошел в Раубичах, и подчеркнул, что их успехи укрепляют славные традиции отечественного биатлона, сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Telegram / НОК Беларуси

Поздравляю с прекрасным выступлением на Кубке сильнейших спортсменов по биатлону! На раубичских трассах белорусские спортсмены подтвердили свое высокое мастерство и волю к победе.

отметил Лукашенко в поздравительном послании

Он подчеркнул, что успехи, продемонстрированные национальной командой, «укрепляют славные традиции отечественного биатлона и вдохновляют молодежь на занятия спортом».

Белорусский лидер пожелал белорусским биатлонистам доброго здоровья и неиссякаемой энергии для новых достижений.

Упорство и воля к победе

Национальную команду также поздравил глава НОК Виктор Лукашенко. Он отметил, что за белорусских спортсменов болела вся Беларусь.

(…) вместе с тренерами вы прошли долгий путь, ежедневно вкладывали много сил, труда и времени. Искренне рад, что в очередной раз ваши упорство и воля к победе оправдали все эти усилия.

подчеркнул Виктор Лукашенко

По его словам, 12 наград, которые были завоеваны национальной командой в Раубичах, являются достойным результатом, которым гордится вся Беларусь.

Вами гордятся родные и близкие, товарищи по команде и, конечно, огромное число болельщиков, да что там, вся Беларусь поддерживала и переживала за вас.

отметил глава НОК

Он пожелал белорусским спортсменам крепкого здоровья и дальнейших уверенных побед.

Как сообщалось, белорусы на турнире «Кубок сильнейших спортсменов» завоевали 12 наград: 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.

Лукашенко Александр