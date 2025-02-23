Лукашенко поздравил белорусов с прекрасным выступлением в Раубичах

Поздравляю с прекрасным выступлением на Кубке сильнейших спортсменов по биатлону! На раубичских трассах белорусские спортсмены подтвердили свое высокое мастерство и волю к победе.
Он подчеркнул, что успехи, продемонстрированные национальной командой, «укрепляют славные традиции отечественного биатлона и вдохновляют молодежь на занятия спортом».
Белорусский лидер пожелал белорусским биатлонистам доброго здоровья и неиссякаемой энергии для новых достижений.
Упорство и воля к победе
Национальную команду также поздравил глава НОК Виктор Лукашенко. Он отметил, что за белорусских спортсменов болела вся Беларусь.
(…) вместе с тренерами вы прошли долгий путь, ежедневно вкладывали много сил, труда и времени. Искренне рад, что в очередной раз ваши упорство и воля к победе оправдали все эти усилия.
По его словам, 12 наград, которые были завоеваны национальной командой в Раубичах, являются достойным результатом, которым гордится вся Беларусь.
Вами гордятся родные и близкие, товарищи по команде и, конечно, огромное число болельщиков, да что там, вся Беларусь поддерживала и переживала за вас.
Он пожелал белорусским спортсменам крепкого здоровья и дальнейших уверенных побед.
Как сообщалось, белорусы на турнире «Кубок сильнейших спортсменов» завоевали 12 наград: 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.