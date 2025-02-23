В Ростовской области из-за снегопада осложнилась ситуация на дорогах

Днем в Ростовской области начался снегопад, и из-за этого осложнилась ситуация на дорогах. Водителям в такой обстановке следует строго придерживаться ПДД и быть крайне осторожными, напоминают в региональном управлении Госавтоинспекции.
— Всем автовладельцам, которые решатся сесть за руль, следует выдерживать безопасную скорость, дистанцию и боковой интервал, — перечисляют в ведомстве.
Также всем водителям обязательно необходимо снижать скорость движения около пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков.
Напомним, ранее синоптики предупредили об усилении ветра, снегопадах, метели и гололедице. Предстоящей ночью в отдельных территориях региона столбики термометров могут опуститься до −20 градусов.