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В Ростовской области из-за снегопада осложнилась ситуация на дорогах

Снегопад осложнил проезд по дорогам в Ростовской области, водителей просят быть осторожными.

Источник: Комсомольская правда

Днем в Ростовской области начался снегопад, и из-за этого осложнилась ситуация на дорогах. Водителям в такой обстановке следует строго придерживаться ПДД и быть крайне осторожными, напоминают в региональном управлении Госавтоинспекции.

— Всем автовладельцам, которые решатся сесть за руль, следует выдерживать безопасную скорость, дистанцию и боковой интервал, — перечисляют в ведомстве.

Также всем водителям обязательно необходимо снижать скорость движения около пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков.

Напомним, ранее синоптики предупредили об усилении ветра, снегопадах, метели и гололедице. Предстоящей ночью в отдельных территориях региона столбики термометров могут опуститься до −20 градусов.