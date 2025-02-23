На следующей неделе десятки домов в Перми останутся без воды

Во вторник, 25 февраля, с 9.00 до 15.00 не будет холодной воды в домах на улице Танкистов, 25, 42 и 44. В этот же день с 10.00 до 19.00 воду отключат в домах по адресам: ул. Екатерининская, 49, 51, 53А, 57, 61, 62, 62 В, 64, 68, 68А, Луначарского, 24, Пермская, 64, Сибирская, 12, 14, 16, 25, 27, 27А, 27Б.