На следующей неделе десятки домов в Перми останутся без воды

В конце февраля и в начале марта в Перми запланированы отключения холодной воды. Это связано с проведением плановых ремонтных работ на сетях, сообщили в компании «Новогор-Прикамье».
В результате, без воды временно останутся десятки домов. В некоторых домах воду отключат на сутки. Жителям рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды на период отключений. Публикуем график с адресами.
Во вторник, 25 февраля, с 9.00 до 15.00 не будет холодной воды в домах на улице Танкистов, 25, 42 и 44. В этот же день с 10.00 до 19.00 воду отключат в домах по адресам: ул. Екатерининская, 49, 51, 53А, 57, 61, 62, 62 В, 64, 68, 68А, Луначарского, 24, Пермская, 64, Сибирская, 12, 14, 16, 25, 27, 27А, 27Б.
В пятницу, 28 февраля, с 9.30 до 19.30 без воды останутся дома на улице Холмогорская, 13, 15. В этот же день с 10.00 до 19.00 воды не будет в домах по адресам: Бродовский тракт, 11, 11б, 15, 9, ул. Героев Хасана, 107, 109/2А, 109/3, 109А.
В субботу, 1 марта, с 10.00 до 19.00 краны пересохнут в домах на улицах Макаренко, 30, 36, Студенческая, 9, Техническая, 13, 22.
На выходные, с 10.00 1 марта до 10.00 2 марта, отключения воды запланированы в домах на улицах Героев Хасана, 62, 66, Куйбышева, 118, 118 ЛИТ К, 118А, 118А К1, 118Б, 118Е, 140, Лодыгина, 1, 1А, Хлебозаводская, 22, 22 К12/3, 22 ЛИТ АВ, 22 ЛИТ ЕЕ, 22 ЛИТ УУ, 22/1.
В воскресенье, 2 марта, с 10.00 до 19.00 воды не будет в домах на улице КИМ, 78, 91, 93.