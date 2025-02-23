Большой митрополичий хор исполнил «Прощание Славянки» в Ростовской области

Легендарный марш «Прощание Славянки» исполнил Большой митрополичий хор духовенства Ростовской-на-Дону епархии. Таким образом священнослужители решили поддержать всероссийскую акцию ко Дню защитника Отечества, сообщили министерстве культуры региона.
Видеоролик уже можно найти на различных платформах в Интернете, также его должны показать в эфире российских телеканалов.
Добавим, 23 февраля всероссийская хоровая акция «Встань за веру русская земля» проходит во всех регионах страны.
Напомним, также сегодня в Ростове-на-Дону состоялась церемония возложения цветов к мемориалу «Павшим воинам» в сквере имени Фрунзе.