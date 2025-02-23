Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большой митрополичий хор исполнил «Прощание Славянки» в Ростовской области

Священнослужители из Ростовской области исполнили легендарный марш «Прощание Славянки».

Источник: Комсомольская правда

Легендарный марш «Прощание Славянки» исполнил Большой митрополичий хор духовенства Ростовской-на-Дону епархии. Таким образом священнослужители решили поддержать всероссийскую акцию ко Дню защитника Отечества, сообщили министерстве культуры региона.

Видеоролик уже можно найти на различных платформах в Интернете, также его должны показать в эфире российских телеканалов.

Добавим, 23 февраля всероссийская хоровая акция «Встань за веру русская земля» проходит во всех регионах страны.

Напомним, также сегодня в Ростове-на-Дону состоялась церемония возложения цветов к мемориалу «Павшим воинам» в сквере имени Фрунзе.