В Башкирии пообещали метели до середины недели

В Башкирии 24, 25 и 26 февраля пообещали снежные заносы, метели и понижение температуры. Прогноз погоды передали в Башгидрометцентре.
По предоставленным данным, 24 февраля ожидают снегопады и сильный ветер. Температура воздуха ночью опустится до −10,-15°, днем будет −5,-10°.
25 февраля спрогнозировали северный ветер и метели. Температура воздуха ночью будет −10,-15°, днем −5,-10°.
В среду, 26 февраля, будет умеренный ветер и снегопад. Температура воздуха ночью не превысит −12,-17°, при прояснениях до −22°, днем −8,-13°.
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