Какая погода будет в Казахстане 24 февраля

В Жамбылской области ночью в горных районах области осадки (дождь, снег), гололед, днем на западе, юге, в горных районах области дождь. Ночью и утром на севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на севере, в горных районах области 5 мороза, днем 15−20, на севере, в горных районах области 5−10 тепла.