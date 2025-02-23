Какая погода будет в Казахстане 24 февраля

В Абайской области без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 5, на востоке области 18−23 мороза, днем 1−6 мороза, на юге области 5 тепла.
В Акмолинской области ночью на западе, юге области снег, низовая метель, днем на западе, юге области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер восточный 9−14, на западе, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, на западе, юге области 6 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на севере области 6 мороза.
В Алматинской области без осадков. Ветер юго-западный 9−14, на западе, востоке области порывы 17−22 м/с. Температура воздуха ночью 2 мороза-3 тепла, на севере, в горных районах области 7−12 мороза, днем 10−15, на севере, в горных районах области 0−5 тепла.
В Атырауской области на западе, севере снег. На юге, востоке области туман. Ветер юго-западный, западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, на востоке области 17, днем 3−8 мороза.
В Восточно-Казахстанской области без осадков. На севере, юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на севере области 25, на востоке, в горных районах области 10 мороза, днем 1−6, на востоке области 9−14 мороза, на северо-западе области 3 тепла.
В Карагандинской области днем на западе небольшие осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере области временами туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на севере, востоке области 15−20 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на севере, востоке области 6 мороза.
В Костанайской области ночью на западе, юге снег, метель, днем осадки (снег, дождь), метель, на западе, севере области сильный снег, на юге, востоке области гололед, туман. Ветер северо-восточный 9−14, на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на юге области 5 мороза, днем 3−8 мороза, на юге области 0 градусов.
В Жамбылской области ночью в горных районах области осадки (дождь, снег), гололед, днем на западе, юге, в горных районах области дождь. Ночью и утром на севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на севере, в горных районах области 5 мороза, днем 15−20, на севере, в горных районах области 5−10 тепла.
В Западно-Казахстанской области ночью на большей части области снег, днем на западе, севере, области снег. На западе, севере, востоке области низовая метель, туман. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на юге области 5, днем 5−10, на юге области 2 мороза.
В Мангистауской области утром и днем на западе, юге области осадки (дождь, снег). На западе, севере, в центре области туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на севере области 14−19 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на севере области 7 мороза.
В Павлодарской области без осадков. Ночью и утром на юге, западе области туман. Ветер восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 13−18 мороза, днем 2−7 мороза, на юге области 1 тепла.
В Северо-Казахстанской области на юго-западе небольшой снег, низовая метель. Ночью и утром на юге области туман. Ветер восточный 9−14, на западе, юге, севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, на юге области 10, днем 7−12, на юге области 3 мороза.
В Улытауской области на западе, севере, юге области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, в центре области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14, на западе, севере, востоке области порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, на востоке области 10 мороза, днем 3 мороза-2 тепла.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 11−13 мороза, днем около 0 градусов.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 13−15 тепла.
Шымкент: переменная облачность, временами дождь, во второй половине дня сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−5, днем 11−13 тепла.