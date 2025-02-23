Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 24 февраля 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Набережная, 10; Кирова, 4-А — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Стартовая, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 65; Северо-Крымская, 83, 85, 89, 91, 96, 102−108 (чет.); Тепличная, 27, 28, 29, 30; Неглинная, 87, 120−138 (чет.), 144, 146; Джамбула, 1−20; Серафимовича, 28, 29, 32, 35, 37; Чайковского, 22, 89−123 (неч.); Коммунальная, 64, 67; Бехтерева, 45, 47, 48, 49, 50, 51-А, 51-Б, 52, 53, 54-А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70; пр. Победы, 237, 267, 269, 269-А, 271; Павлова, 33−75, 37, 38, 61, 63, 67, 75 — с 08:00 до 18:00;
— Университетская Набережная, 30 — с 08:00 до 18:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Южный бульвар, 28 — с 08:00 до 17:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Дегтярева, 4-А; 60-летия Октября, 32-А — с 09:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Тимирязева, 4; ч/с пос. Урицкого: Фёдорова, 26, 28; Поселковая, 9, 11, 13, 22−27, 30−40 (чет.); Плужная, 1, 3, 7−14, 18; Кузнечная, 15, 15-А, 17−26; Каменогорская, 3, 4; Лунная, 42, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57; Карпинского, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 32 — с 08:00 до 17:00;
— ч/с пос. Исаково: Трактовая, 4−31-А, 37 — с 09:30 до 18:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Котина, 70 (подъезд 2); Артиллерийская, 116 (подъезды 1, 2); Грибоедова, 29 (подъезды 1, 2); 30 (подъезды 1, 2), 32 (подъезды 1, 2), Горького, 27 (подъезды 1−3) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— 40-летия Октября, 31, 31-А, 36 — с 09:30 до 13:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: пер. 1-й Кордонный, 2−6, гаражи; пер. 2-й Кордонный, 2, 3, 4, 6; пер. 3-й Кордонный, 4, 6; Коммуны, 133; пр. Ленина, 66-А — с 08:00 до 17:00;
— пр. Ленина, 26-Г, 28-Д — с 08:00 до 18:00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
В понедельник, 24 февраля, с 8:00 до 18:00 будет отключен светофор на улице Университетская Набережная в районе поселка Мелькомбинат.
Будьте внимательны и осторожны!