В Ростовской области перечислили города с дешевым сливочным маслом

Города Ростовской области с самым дешевым и самым дорогим сливочным маслом по состоянию на 17 февраля 2025 года перечислили в Ростовстате.
Средняя цена на продукт в указанный период составляла 1074,65 рубля за 1 кг. Это оказалось на 11,87 рубля выше, чем 27 января. Тогда масло продавали по 1062,78 рубля.
К 17 февраля 2025 года ниже среднего по области за масло платили в Волгодонске (1052,85 рубля), Шахтах (1065,43 рубля), в городе Миллерово (1070,32 рубля) и в Ростове-на-Дону (1071,46 рубля). Выше среднего цены были в Сальске (1085,73 рубля) и Таганроге (1090,83 рубля).
Напомним, также специалисты Ростовстата уточнили февральские расценки на разные виды мяса в Ростовской области.