В Ростовской области перечислили города с дешевым сливочным маслом

К 17 февраля 2025 года ниже среднего по области за масло платили в Волгодонске (1052,85 рубля), Шахтах (1065,43 рубля), в городе Миллерово (1070,32 рубля) и в Ростове-на-Дону (1071,46 рубля). Выше среднего цены были в Сальске (1085,73 рубля) и Таганроге (1090,83 рубля).