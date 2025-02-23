На трассе М-4 в Ростовской области пошел снег и поднялась метель

По данным синоптиков, температура воздуха в ночь с 23 на 24 февраля составит от −6 до −11, при прояснениях — до −15 градусов. Днем обещают от −4 до −9 градусов. Ветер должен быть северный и северо-западный 8−13 м/с, в темное время суток с порывами до 15 м/с.