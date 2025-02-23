На трассе М-4 в Ростовской области пошел снег и поднялась метель

Сегодня, 23 февраля, на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области пошел снег, а также местами из-за порывов ветра началась метель. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
В частности, люди сообщили о небольших заторах и ДТП. Однако сейчас, судя по электронным интернет-картам, дороги свободы. Наблюдается только одна авария на М-4, в районе Шахт и поселка Аютинского.
Напомним, выезжать на трассы в непогоду небезопасно, лучше пережать этот период. Однако если за руль все нужно сесть, следует строго придерживаться ПДД, нельзя превышать скорость и выполнять резкие маневры.
По данным синоптиков, температура воздуха в ночь с 23 на 24 февраля составит от −6 до −11, при прояснениях — до −15 градусов. Днем обещают от −4 до −9 градусов. Ветер должен быть северный и северо-западный 8−13 м/с, в темное время суток с порывами до 15 м/с.
Снова возможен небольшой и умеренный снег, ночью и утром в отдельных районах — сильный снегопад. Местами ожидается метель, сохранится гололедица.