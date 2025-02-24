«Главным призом считал улыбки детей»: в Калининграде скончался детский хирург

Юрий Михайлович сам покупал инструмент для операций, а потом даже поехал в Курган в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии, чтобы освоить аппарат Илизарова. Тысячи малышей благодаря этому не стали инвалидами. По словам коллег, врача неоднократно награждали почётными грамотами, однако наивысшим призом он сам считал улыбки детей и родителей. В последние годы доктор работал хирургом в Детской поликлинике номер шесть.