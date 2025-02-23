Смертность в 2024 году в Башкирии выросла почти на восемь процентов

В Башкирии в 2024 году умерло 51 214 человек. По информации Росстата, этот показатель выше 2023 года на 7,7%.
В Приволжском федеральном округе прирост смертности составил 4,6%. Больше всего рост умерших наблюдается в Удмуртии — 8,7%.
В целом по России этот показатель сократился только в Адыгее, Брянской, Новгородской, Смоленской, Мурманской, Ленинградской областях и в Северной Осетии.
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