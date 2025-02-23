125 спецмашин и 500 уборщиков задействовали в Ростове в связи с непогодой

На дорогах пешеходы и водители должны быть особенно внимательными. В частности, автовладельцам следует строго придерживаться ПДД, соблюдать безопасную скорость и дистанцию. Нельзя оставлять машины на проезжей части, это мешает работе коммунальной техники.