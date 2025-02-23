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125 спецмашин и 500 уборщиков задействовали в Ростове в связи с непогодой

В Ростове-на-Дону из-за непогоды начали обработку улиц, работает спецтехника.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в связи ухудшением погоды усилили работу по уборке и обработке улиц противогололедными средствами, сообщают вечером 23 февраля местные власти.

В донской столице задействовали более 500 уборщиков территорий и 125 единиц техники, в том числе 59 комбинированных дорожных машин.

— Особое внимание уделяется обработке опасных участков дорог: мостов, путепроводов, спусков, подъемов и тротуаров, — отмечают в городской администрации.

Жителей и гостей Ростова-на-Дону просят быть осторожными. В непогоду лучше держаться в стороне от деревьев, рекламных щитов и раскачивающихся вывесок.

На дорогах пешеходы и водители должны быть особенно внимательными. В частности, автовладельцам следует строго придерживаться ПДД, соблюдать безопасную скорость и дистанцию. Нельзя оставлять машины на проезжей части, это мешает работе коммунальной техники.