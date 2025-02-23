125 спецмашин и 500 уборщиков задействовали в Ростове в связи с непогодой

В Ростове-на-Дону в связи ухудшением погоды усилили работу по уборке и обработке улиц противогололедными средствами, сообщают вечером 23 февраля местные власти.
В донской столице задействовали более 500 уборщиков территорий и 125 единиц техники, в том числе 59 комбинированных дорожных машин.
— Особое внимание уделяется обработке опасных участков дорог: мостов, путепроводов, спусков, подъемов и тротуаров, — отмечают в городской администрации.
Жителей и гостей Ростова-на-Дону просят быть осторожными. В непогоду лучше держаться в стороне от деревьев, рекламных щитов и раскачивающихся вывесок.
На дорогах пешеходы и водители должны быть особенно внимательными. В частности, автовладельцам следует строго придерживаться ПДД, соблюдать безопасную скорость и дистанцию. Нельзя оставлять машины на проезжей части, это мешает работе коммунальной техники.