Российский телеведущий Борис Корчевников приехал в Минск с фильмом о защите детей до рождения и встретился с митрополитом Вениамином

Известный российский телеведущий Борис Корчевников приехал в Минск с фильмом о защите детей до рождения, на показе которого встретился с митрополитом Вениамином. Об этом сообщает БелТА.
Корчевников в качестве гендиректора российского православного телеканала «Спас» представил в столице Беларуси 23 февраля полнометражный художественно-документальный фильм «Мамино письмо». Лента снята названным каналом по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и посвящена защите детей до рождения. Закрытый показ (а такие уже проходили в десятках городов России) посетил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.
Фильм поднимает тему абортов, но еще и предлагает ряд путей решений для оказавшейся в сложной ситуации женщины. В своем слове Борис Корчевников сказал:
— Нет большей радости для меня, для всех причастных к этому фильму, чем получать весточки о том, что кто-то стал мамой благодаря этому фильму.
По его словам, с мая 2024 года, когда состоялась премьера «Маминого письма», уже есть несколько таких историй.
— Поэтому мы приехали сюда с этим фильмом, — сказал телеведущий и продюсер.
Свое видение кинопроизведения высказал и митрополит Вениамин:
— Фильм — одно из средств искусства, которое затрагивает душевные силы человека, влияет на них. Внутренняя работа начинается у человека над собой.
А говоря о работе по снижению числа абортов, владыка заметил и другой вопрос, когда молодежь не хочет рожать детей или откладывает это на какое-то время.
— Думается, что положительная динамика показывает, что есть результаты, но и есть над чем еще работать, — сказал Вениамин.
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