Компенсацию за Чебурашку потребовали от бизнесмена из Ростовской области

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск «Киностудии “Союзмультфильм” и ООО “Союзмультфильм” к одному из донских индивидуальных предпринимателей. Соответствующую информацию указали в электронной картотеке дел.
Оказалось, что бизнесмену предъявили финансовые претензии на 200 тысяч рублей. Эти деньги запросили в качестве компенсации «за нарушение исключительных прав на товарный знак и персонажа “Чебурашка”.
Известно, что исковое заявление поступило в суд 29 января 2025 года, 5 февраля материалы приняли к производству. Стороны еще могут дополнительно представить документы с объяснениями по существу в срок до 19 марта 2025 года. Дату слушаний пока не назначили.
Напомним, также Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск в отношении водоканала донской столицы на 342,4 млн рублей.