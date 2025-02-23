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Компенсацию за Чебурашку потребовали от бизнесмена из Ростовской области

200 тысяч рублей потребовал «Союзмультфильм» от предпринимателя из Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск «Киностудии “Союзмультфильм” и ООО “Союзмультфильм” к одному из донских индивидуальных предпринимателей. Соответствующую информацию указали в электронной картотеке дел.

Оказалось, что бизнесмену предъявили финансовые претензии на 200 тысяч рублей. Эти деньги запросили в качестве компенсации «за нарушение исключительных прав на товарный знак и персонажа “Чебурашка”.

Известно, что исковое заявление поступило в суд 29 января 2025 года, 5 февраля материалы приняли к производству. Стороны еще могут дополнительно представить документы с объяснениями по существу в срок до 19 марта 2025 года. Дату слушаний пока не назначили.

Напомним, также Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск в отношении водоканала донской столицы на 342,4 млн рублей.