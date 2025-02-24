В снежную метель десятки семей в Ростове остались без отопления

По словам горожан, проблемы с отоплением наблюдаются в разных районах города: Левенцовском микрорайоне, на улицах Текучева и Еляна. Одна из жительниц сообщила, что в их доме по адресу Текучева, 112/1 батареи холодные уже второй день.