В снежную метель десятки семей в Ростове остались без отопления

Горожане жалуются на холод в квартирах в телеграмм-канале и. о. Александра Скрябина.
По словам горожан, проблемы с отоплением наблюдаются в разных районах города: Левенцовском микрорайоне, на улицах Текучева и Еляна. Одна из жительниц сообщила, что в их доме по адресу Текучева, 112/1 батареи холодные уже второй день.
Администрация города пообещала ей включить отопление 24 февраля, однако на данный момент большинство жалоб остаются без ответа. Температура ночью опустится до −8 градусов, и людям придётся использовать обогреватели, что может привести к возникновению пожаров.
Подобная ситуация уже возникала 13 февраля, когда без тепла остались дома на улицах Пушкинской, Текучева, Максима Горького, в переулках Гвардейском и Доломановском, а также в микрорайоне Западном.
Проблема с отоплением в Ростове-на-Дону остаётся актуальной на протяжении всей зимы.