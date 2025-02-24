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В снежную метель десятки семей в Ростове остались без отопления

В Ростове-на-Дону десятки семей оказались без отопления в снежную метель.

Горожане жалуются на холод в квартирах в телеграмм-канале и. о. Александра Скрябина.

По словам горожан, проблемы с отоплением наблюдаются в разных районах города: Левенцовском микрорайоне, на улицах Текучева и Еляна. Одна из жительниц сообщила, что в их доме по адресу Текучева, 112/1 батареи холодные уже второй день.

Администрация города пообещала ей включить отопление 24 февраля, однако на данный момент большинство жалоб остаются без ответа. Температура ночью опустится до −8 градусов, и людям придётся использовать обогреватели, что может привести к возникновению пожаров.

Подобная ситуация уже возникала 13 февраля, когда без тепла остались дома на улицах Пушкинской, Текучева, Максима Горького, в переулках Гвардейском и Доломановском, а также в микрорайоне Западном.

Проблема с отоплением в Ростове-на-Дону остаётся актуальной на протяжении всей зимы.

ЖКХ