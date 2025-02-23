Состояние Папы Римского Франциска остается критическим

«Состояние Папы Римского остается критическим, хотя у него не было повторения респираторного кризиса [как накануне]. Некоторые анализы крови показывают начальную легкую почечную недостаточность, которая в настоящее время находится под контролем. Продолжается высокопоточная кислородная терапия через носовые трубки», — говорится в заявлении.