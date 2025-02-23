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Состояние Папы Римского Франциска остается критическим

Отмечается, что Франциск в сознании и принял участие в мессе с теми, кто за ним ухаживает в больнице.

Источник: Reuters

ВАТИКАН, 23 февраля. /ТАСС/. Состояние Папы Римского Франциска, переносящего двустороннюю пневмонию, остается критическим, хотя он в сознании.

Как говорится в заявлении службы печати Святого престола, у 88-летнего понтифика наблюдается начало почечной недостаточности.

«Состояние Папы Римского остается критическим, хотя у него не было повторения респираторного кризиса [как накануне]. Некоторые анализы крови показывают начальную легкую почечную недостаточность, которая в настоящее время находится под контролем. Продолжается высокопоточная кислородная терапия через носовые трубки», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Франциск в сознании и принял участие в мессе с теми, кто за ним ухаживает в больнице.