В 2025 году в Ростовской области ускорился рост цен на чай, кофе и сахар

Прирост цен на продовольственные товары в Ростовской области изменился с 12,48% в декабре 2024 года до 13,36% в январе 2025 года. Это показатель со ссылкой на Росстат публикует региональное отделение Центробанка.
В частности, произошло обновление цен на чай, кофе и какао (с 4,19 до 6,87%), сахар (с 6,16 до 7,94%) и молочные продукты (с 15,82% до 17,47%).
Замедлился рост цен на плодоовощную продукцию, включая картофель (с 28,95 до 24,12%).
Добавим, ранее Ростовстат выяснил февральские цены на разные виды мяса и сливочное масло.