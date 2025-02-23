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Пять павильонов горели на популярном рынке «Юбилейный» в Бресте

Пожар произошел на рынке «Юбилейный» в Бресте.

Источник: Комсомольская правда

Пять павильонов для продажи непродовольственных товаров горели на популярном рынке «Юбилейный» в Бресте 23 февраля, сообщает МЧС Беларуси.

Приехавшие на рынок, который размещается на брестской улице Московской, спасатели МЧС ликвидировали возгорание, при котором, к счастью, не было пострадавших.

Причина пожара на рынке устанавливается.

Тем временем российский телеведущий Борис Корчевников приехал в Минск с фильмом о защите детей до рождения и встретился с митрополитом Вениамином.

Ранее мы рассказывали, что в Минске водитель BMW сбил пешехода с пятимесячным ребенком в коляске, спутав педали и поехав на красный.

Еще стало известно, что водитель и два пассажира опрокинувшегося Volkswagen погибли в ДТП под Смолевичами.

Также в Минске судимый за убийство работник хосписа оформлял кредиты на умирающих людей.

А врачи рассказали о новых методах ранней диагностики и лечения онкологии в Беларуси: CAR-T-клеточная терапия, клетки-киллеры, дендритные клетки, анализ PanTum Detect.