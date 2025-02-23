Императору Японии Нарухито исполнилось 65 лет

~Во время учебы принц Нарухито много общался с представителями европейских монархий — встречался с королевой Елизаветой II, которая поразила его своим расслабленным отношением к протоколу и сама сделала себе сэндвич, катался на лыжах с князем Лихтенштейна Хансом-Адамом II, ходил на яхте с норвежским кронпринцем Харальдом, общался с принцессой Дианой.~ А еще — сам платил картой, носил джинсы (из-за них его однажды не пустили в ночной клуб), научился стирать и гладить одежду. По воспоминаниям университетского друга принца Кита Джорджа, Его Высочество хотел, чтобы его воспринимали как обычного человека, и просил называть его Хиро. Вместе с Китом Джорджем принц иногда выступал в пабах: он играл на альте, а его друг — на гитаре. Кстати, их дружба сохранилась и после того, как принц покинул Великобританию, — позже он приезжал в гости к Киту Джорджу в США и останавливался в доме его родителей в Моргантауне в Западной Вирджинии. А после приглашал их на государственный обед в Вашингтоне с Рональдом Рейганом и Джорджем Бушем-старшим.